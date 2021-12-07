|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.12.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ПОПЫТКУ НЕЗАКОННОГО ВВОЗА В БЕЛАРУСЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА БОЛЕЕ BR15,6 ТЫС.
12:36 08.12.2021
Факт незаконного перемещения продуктов питания с территории Российской Федерации в Беларусь установлен сотрудниками Витебской таможни при проведении спецмероприятия в Лиозненском районе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, таможенники остановили грузовой микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, в котором находилось более 50 наименований продуктов питания: мясомолочная продукция, кондитерские изделия, рыба, напитки, грецкие орехи, икра. На продукцию общей стоимостью порядка Br15,6 тыс. у водителя не оказалось товаросопроводительных документов, в том числе и фитосанитарных сертификатов.
Витебской таможней начат административный процесс в соответствии со ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи влечет наложение штрафа до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.
В отношении части товара, по причине отсутствия ветеринарных сертификатов, подтверждающих качество и безопасность продукции, принято решение о возврате продукции в Российскую Федерацию.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.12.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 07.12.2021
Курсы в банках
на 08.12.2021
Конвертация в банках
на 08.12.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте