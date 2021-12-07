Факт незаконного перемещения продуктов питания с территории Российской Федерации в Беларусь установлен сотрудниками Витебской таможни при проведении спецмероприятия в Лиозненском районе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, таможенники остановили грузовой микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, в котором находилось более 50 наименований продуктов питания: мясомолочная продукция, кондитерские изделия, рыба, напитки, грецкие орехи, икра. На продукцию общей стоимостью порядка Br15,6 тыс. у водителя не оказалось товаросопроводительных документов, в том числе и фитосанитарных сертификатов.

Витебской таможней начат административный процесс в соответствии со ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи влечет наложение штрафа до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.

В отношении части товара, по причине отсутствия ветеринарных сертификатов, подтверждающих качество и безопасность продукции, принято решение о возврате продукции в Российскую Федерацию.