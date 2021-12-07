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ЭКОНОМИКА РБ


С 15 ДЕКАБРЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ КУРСИРОВАНИЕ ПОЕЗДА МИНСК-МУРМАНСК


11:51 08.12.2021

С 15 декабря 2021 года Белорусская железная дорога совместно с ОАО «РЖД» возобновляет сообщение по маршруту Минск-Мурманск

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, поезд № 66 Минск-Мурманск будет курсировать один раз в неделю с отправлением из Минска по средам в 10:23 и прибытием в Мурманск по пятницам в 5:58.

В обратном направлении поезд № 65 Мурманск-Минск будет отправляться из Мурманска по пятницам в 20:35 с прибытием в Минск по воскресеньям в 15:08.

Напоминаем, что граждане Беларуси, следующие в Российскую Федерацию железнодорожным транспортом, обязаны подтвердить наличие отрицательного результата лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненного не позднее, чем за 3 суток до даты пересечения границы, с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19», а также соблюдать масочный режим при нахождении на железнодорожных вокзалах и в поездах.

Требования в отношении граждан, следующих в Беларусь железнодорожным транспортом, определены постановлением Совета министров от 30.10.2020 № 624 «О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания» (в редакции Постановления от 01.09.2021 № 504). Так, пассажирам необходимо подтвердить наличие отрицательного результата лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненного не позднее, чем за 3 суток до даты пересечения границы, с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19» или иметь при себе оригинал (либо копию) документа на бумажном носителе о проведенном курсе вакцинации против инфекции COVID-19.
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