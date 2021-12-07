В Беларуси продавцам, производителям и поставщикам разрешено поднять цены на спички. Об этом сообщает пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

«В целях компенсации роста затрат на сырье и материальные ресурсы комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров … согласовано повышение цен на спички (формат четвертый 2/3) юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим их производство и (или) реализацию на внутренний рынок, в размере, не превышающем 9% по отношению к ценам на 28 февраля 2021 года», - говорится в сообщении.

Юрлица и ИП могут повысить цены до 31 декабря 2021 г.

Напомним, спички входят в список социально значимых товаров, на которые без разрешения комиссии по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине цены повышать запрещали.