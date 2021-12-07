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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 2,2 МЛН РУБЛЕЙ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ДОПЛАТИЛИ НАЛОГОВЫЕ АГЕНТЫ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ


09:40 08.12.2021

В результате камерального контроля за 9 месяцев 2021 года налоговыми органами Минской области в адрес более 7 тысяч субъектов хозяйствования направлены сообщения и уведомления.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минской области, в бюджет в добровольном порядке уплачено более 1,7 млн. рублей подоходного налога.

Кроме того, за 9 месяцев 2021 года проведено 178 проверок, в ходе которых установлены факты неуплаты или не полной уплаты подоходного налога и по их результатам предъявлено к уплате порядка 520 тысяч рублей подоходного налога.
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