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ЭКОНОМИКА РБ
В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ НУЖНО УВЕЛИЧИВАТЬ ЛОКАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БЕЛАРУСИ
09:25 08.12.2021
В условиях санкций нужно увеличивать локализацию производства продукции. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на заседании президиума Совета министров.
"2021 год принес новые вызовы в виде санкционных ограничений со стороны коллективного Запада. Отечественные производители столкнулись с проблемами бесперебойного обеспечения необходимыми комплектующими и материалами. Проблемы эти решаемы. В то же время это дает нам дополнительный стимул для того, чтобы максимально увеличить локализацию производства отечественной продукции, в том числе за счет кооперации с РФ и нашими партнерами по ЕАЭС", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.
Он констатировал положительные тенденции в работе по импортозамещению. Так, за 2016-2020 годы производство импортозамещающей продукции увеличилось в 1,3 раза - с $13,6 млрд в 2016 году до порядка $18 млрд в 2020-м. За этот же период удельный вес импортозамещающей продукции в общем объеме промышленного производства страны увеличился с 34,2% до 38%. Более 53% выпускаемой импортозамещающей продукции не только используется внутри страны, но и экспортируется.
"Сальдо внешней торговли товарами в рамках утвержденной схемы импортозамещения за последние пять лет улучшилось на $412 млн. Минэкономики отмечает, что улучшение ситуации с сальдо в целом по стране обеспечивается за счет результатов реализации плановых мер по импортозамещению", - отметил премьер-министр.
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