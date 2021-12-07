В условиях санкций нужно увеличивать локализацию производства продукции. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на заседании президиума Совета министров.

"2021 год принес новые вызовы в виде санкционных ограничений со стороны коллективного Запада. Отечественные производители столкнулись с проблемами бесперебойного обеспечения необходимыми комплектующими и материалами. Проблемы эти решаемы. В то же время это дает нам дополнительный стимул для того, чтобы максимально увеличить локализацию производства отечественной продукции, в том числе за счет кооперации с РФ и нашими партнерами по ЕАЭС", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

Он констатировал положительные тенденции в работе по импортозамещению. Так, за 2016-2020 годы производство импортозамещающей продукции увеличилось в 1,3 раза - с $13,6 млрд в 2016 году до порядка $18 млрд в 2020-м. За этот же период удельный вес импортозамещающей продукции в общем объеме промышленного производства страны увеличился с 34,2% до 38%. Более 53% выпускаемой импортозамещающей продукции не только используется внутри страны, но и экспортируется.

"Сальдо внешней торговли товарами в рамках утвержденной схемы импортозамещения за последние пять лет улучшилось на $412 млн. Минэкономики отмечает, что улучшение ситуации с сальдо в целом по стране обеспечивается за счет результатов реализации плановых мер по импортозамещению", - отметил премьер-министр.