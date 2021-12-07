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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ВО 2-М РЕГИОНАЛЬНОМ ФОРУМЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
18:00 07.12.2021
9 декабря 2021 года в онлайн формате состоится 2-й региональный форум предпринимательства на тему «Вклад регионального предпринимательства в достижение Целей устойчивого развития».
Организаторы: Министерство экономики, ПРООН и Могилевский областной исполнительный комитет. Форум проводится в рамках проекта «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь», реализуемого ПРООН в партнерстве с Министерством экономики при финансовой поддержке Европейского союза.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, участники мероприятия рассмотрят наиболее эффективные пути и механизмы развития деловой активности, соответствующие задачам ЦУР, а также внедрение инновационных подходов и инструментов в предпринимательскую деятельность для ее развития на местном и республиканском уровнях.
В ходе работы площадок форума участники поделятся опытом и представят идеи, мнения и предложения по следующим тематикам: развитие инновационного предпринимательства на региональном уровне: работающие бизнес-модели, выгоды и перспективы; кооперация и кластерная модель – новые возможности для развития регионального бизнеса через взаимодействие и сотрудничество; социальное предпринимательство – возможно ли создать эффективную бизнес-модель, направленную на решение социальных проблем на уровне регионов?; как принципы и механизмы «зеленой экономики» могут повысить эффективность регионального бизнеса и раскрыть его новые возможности?
Также на форуме будут представлены методические и информационные материалы для бизнеса, разработанные в рамках проекта «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь».
В мероприятии примут участие представители делового сообщества, советов по развитию предпринимательства, местных и республиканских органов государственного управления, банковской сферы, а также международных организаций.
Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Ознакомиться с программой форума можно здесь.
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