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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА 2021 ГОДА ПОСТРОЕНО БОЛЕЕ 100 КМ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ


17:42 07.12.2021

С начала года организации Минлесхоза построили 19 новых лесохозяйственных дорог.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, общая протяженность объектов составила 101,347 км. До конца года в отрасли завершится строительство еще одной дороги. Таким образом в строй будет введено более 105 км новых лесохозяйственных дорог.

Наибольшее количество лесных артерий традиционно строится в Витебской области. В 2021-м здесь введено 7 объектов общей протяженностью 31,4 км (в Бешенковичском, Витебском, Глубокском опытном, Лепельском, Лиозненском, Толочинском лесхозах).

По одной новой дороге построено в Брестской и Гродненской областях (Ганцевичский лесхоз, Сморгонский опытный лесхоз), две дороги построено в Могилевской области (Глусский, Климовичский лесхозы), по четыре новые дороги появились в Минской области (Клецкий, Логойский, Любанский, Пуховичский лесхозы) и в Гомельской области (Лельчицкий, Петриковский, Мозырский опытный лесхозы).

Отметим, что строительство лесохозяйственных дорог в стране реализуется в соответствии с государственной программой "Белорусский лес". Наличие подобных объектов позволяет не только осваивать новые ресурсы, но и своевременно проводить лесовосстановительные работы и мероприятия по борьбе с болезнями и вредителями леса, ликвидировать лесные пожары. Лесохозяйственные дороги выполняют также важную социальную нагрузку: позволяют быстрее добраться до населенных пунктов, открывают новые возможности для граждан по сбору ягод и грибов.

Так, за последние десять лет только силами лесхозов в стране проложено более тысячи километров лесохозяйственных дорог.
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