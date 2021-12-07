9 и 10 декабря в БГУ в онлайн-режиме пройдет карьерный форум для студентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, направлена акция на поддержку обучающихся в поиске первого рабочего места, а также обеспечение эффективного взаимодействия с заказчиками кадров.

Студентов ждут онлайн-лекции и встречи, благодаря которым ребята узнают о карьерных возможностях и повысят уровень своих профессиональных компетенций.

Среди потенциальных работодателей будут представлены около 10 юридических, транспортно-логистических, аудиторско-консалтинговых, IT-компаний и предприятий.

Программа форума включает работу двух виртуальных площадок. На первой согласно утвержденному расписанию состоятся презентации компаний и организаций. Общение с работодателями пройдет посредством видеоконференции. Студенты получат консультации по трудоустройству, узнают о вакансиях, критериях оценки соискателей и требованиях к кандидатам.

На второй площадке студентов ждет серия быстрых онлайн-собеседований. Организуются они с целью адаптации студентов для прохождения в будущем интервью с потенциальными работодателями. Это позволит будущим специалистам оценить свой профессиональный уровень и коммуникационные навыки.

На форум приглашаются студенты всех факультетов и образовательных институтов БГУ. Для участия необходимо зарегистрироваться до 8 декабря включительно.

Организатором мероприятия выступает Центр профориентации, студенческого администрирования и трудоустройства БГУ и Студенческий совет по качеству образования.

С программой форума можно ознакомиться по ссылке.