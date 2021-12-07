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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ В БАШКОРТОСТАН БОЛЕЕ ЧЕМ НА 27%


16:46 07.12.2021

Предприятия концерна «Беллесбумпром» за десять месяцев 2021 года увеличили экспорт продукции в Башкортостан (РФ) более чем на 27% до $1,9 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в основе товарной структуры поставляемых товаров продукция глубокой переработки древесины - мебель на сумму более $1,6 млн.

Поставляются также древесноволокнистые плиты, бумага, картон, различная тара и прочие виды изделий из древесины. Из новых видов продукции, которые начали поставляться в Башкортостан в текущем году – обои. Холдинг «Белорусские обои» заключил с компанией из Уфы долгосрочный контракт на поставку обойной продукции различного ассортимента. На предприятии уверены, что это сотрудничество будет развиваться и набирать обороты. Покупателей из Башкирии полностью устраивают качество белорусских обоев, цена и разнообразие дизайнерских рисунков.

Такая же положительная динамика по реализации древесных плит, экспорт которых по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос почти в 3,5 раза, бумаги и картона (в 2,6 раза) и мебели (в 1,2 раза).
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