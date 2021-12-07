|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.12.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ В БАШКОРТОСТАН БОЛЕЕ ЧЕМ НА 27%
16:46 07.12.2021
Предприятия концерна «Беллесбумпром» за десять месяцев 2021 года увеличили экспорт продукции в Башкортостан (РФ) более чем на 27% до $1,9 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в основе товарной структуры поставляемых товаров продукция глубокой переработки древесины - мебель на сумму более $1,6 млн.
Поставляются также древесноволокнистые плиты, бумага, картон, различная тара и прочие виды изделий из древесины. Из новых видов продукции, которые начали поставляться в Башкортостан в текущем году – обои. Холдинг «Белорусские обои» заключил с компанией из Уфы долгосрочный контракт на поставку обойной продукции различного ассортимента. На предприятии уверены, что это сотрудничество будет развиваться и набирать обороты. Покупателей из Башкирии полностью устраивают качество белорусских обоев, цена и разнообразие дизайнерских рисунков.
Такая же положительная динамика по реализации древесных плит, экспорт которых по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос почти в 3,5 раза, бумаги и картона (в 2,6 раза) и мебели (в 1,2 раза).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.12.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 07.12.2021
Курсы в банках
на 07.12.2021
Конвертация в банках
на 07.12.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте