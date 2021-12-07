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ЭКОНОМИКА РБ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЗАРАБОТАЛ БОЛЕЕ 700 ТЫС. РУБЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЯ НАЕМНЫЙ ТРУД НЕОФОРМЛЕННЫХ РАБОТНИКОВ
16:34 07.12.2021
Инспекцией МНС по Брестской области установлен индивидуальный предприниматель, который за два с половиной года незаконно заработал более 700 тыс. рублей, используя на строительных объектах наемный труд неоформленных работников, а сам выполнял функции бригадира.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС, не имея за весь период предпринимательской деятельности ни одного трудоустроенного работника, в некоторые периоды позволял себе выполнять строительные работы одновременно на пяти объектах, находящихся в разных населенных пунктах Брестской области, а его доход служил источником для выплаты строителям заработной платы «в конверте».
Как только налоговый орган проявил к предпринимателю интерес, он продал автомобиль, отключил мобильные телефоны и, оставив земельный участок и квартиру, покинул территорию Беларуси с целью ухода от ответственности, что не помешало налоговому органу составить протокол, а экономическому суду Брестской области рассмотреть административное дело, признав его уклоняющимся от явки.
Предприниматель привлечен к ответственности по части 3 статьи 13.3 КоАП в виде штрафа в размере 100 базовых величин с конфискацией 20% незаконно полученного дохода, что в совокупности составило более 146 тыс. рублей. Постановление не обжаловалось и вступило в законную силу.
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