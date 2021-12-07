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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ А1 ЗАМЕНЯЕТ БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ ПАКЕТЫ ЭКОЛОГИЧНЫМИ ШОППЕРАМИ


16:10 07.12.2021

Унитарное предприятие «А1» постепенно отказывается от одноразовых биоразлагаемых пакетов и переходит на экологичные текстильные сумки-шопперы многоразового использования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, желающие уже могут приобрести эко-шопперы в фирменных магазинах А1 по всей Беларуси.

Ранее А1 свел к минимуму выдачу бесплатных пакетов из биоразлагаемого пластика клиентам, что позволило с января по ноябрь 2021 года снизить объемы их использования на треть. В поисках экологичной альтернативы компания вместе с приглашенными экспертами провела исследование, по результатам которого отказалась от вариантов использования сумок из полимеров и бумажных пакетов. Наиболее безопасным решением для окружающей среды была признана замена пластиковых пакетов на текстильные эко-шопперы.

Прочные и вместительные тканевые сумки при должном уходе долго сохраняют свой первоначальный внешний вид, поэтому подходят для многоразового использования. А1 разработал для них минималистичный дизайн и тем самым сократил количество красителей, используемых для печати. При утилизации срок их разложения составляет 2-3 года в отличие от пластиковых пакетов, для которых этот период во много раз больше.

Стоимость эко-шоппера составляет 8 рублей. Также его можно получить в подарок при покупке товаров и услуг от 800 рублей.
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