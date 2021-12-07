Резиденты СЭЗ «Гродноинвест» в сфере машиностроения за январь-сентябрь 2021 года экспортировали продукции на $81 млн, что в 1,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает сайт СЭЗ, экспорт вычислительной, электронной и оптической аппаратуры за 9 месяцев текущего года удвоился.

Всего в СЭЗ «Гродноинвест» зарегистрировано 9 компаний в сфере машиностроения и еще 7 компаний в сфере металлообработки. Производством электронной и оптической аппаратуры занимаются ООО «Терразит Плюс» и ОАО «Завод «Оптик». Электрооборудование выпускает ОАО «Щучинский завод «Автопровод», который располагается в индустриальном парке СЭЗ «Гродноинвест» в Щучине.

ОАО «Белкард» и ОАО «Радиоволна» занимаются производством транспортных средств и оборудования, ЗАО НПО «Вектор», ОАО «Сморгонский агрегатный завод», ООО «Биоком-Технология» и ОАО «Гродненский завод торгового машиностроения» выпускают машины и промышленное оборудование.

С января 2017 года предприятие-резидент СЭЗ «Гродноинвест» ООО «Терразит Плюс» под брендом Virpil Controls ведет серийное производство устройств виртуального управления поршневыми и реактивными самолетами, вертолетами, прототипами космических кораблей.