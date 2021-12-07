ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.12.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЭКСПОРТ БЕЛОРУССКИХ ПРОДТОВАРОВ И СЕЛСКОХСЫРЬЯ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ ВЫРОС НА 14,1%


13:44 07.12.2021

За январь-октябрь 2021 года экспорт белорусских продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья вырос на 14,1%.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, за рубеж поставлено товаров на сумму около $5,4 млрд.

Белорусское продовольствие в январе-октябре поставлялось в 106 стран мира.

Увеличение поставок наблюдалось практически по всем регионам. Экспорт в страны СНГ, включая Российскую Федерацию, увеличился на 10,4%, в страны Азии и Океании – на 33,4%, ЕС – на 41,4%, Америки и Карибского бассейна – на 56,5%, страны Африки – на 9,7%. Экспорт продовольствия в Китайскую Народную Республику вырос на 32,9%. В целом поставки в страны дальнего зарубежья по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличились на 38,3%.

Экспорт молока и молокопродуктов вырос на 8,9%, говядины – на 16,5%, колбасных изделий – на 34,0%, рыбы и рыбной продукции – на 25,2%, яйца – на 35,8%, картофеля – на 57 %, масла рапсового – на 79,3%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.12.2021
валюта курс
EUR 2.8701
USD 2.5435
RUB 3.4550
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8758 +0.0057
USD 2.5486 +0.0051
RUB 3.4345 -0.0205
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8700 2.8770
USD 2.5420 2.5460
RUB 3.4300 3.4370
подробнее

Конвертация в банках
на 07.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1280 1.1310
EUR/RUB 83.5000 83.9000
USD/RUB 73.9000 74.2500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте