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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТ БЕЛОРУССКИХ ПРОДТОВАРОВ И СЕЛСКОХСЫРЬЯ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ ВЫРОС НА 14,1%
13:44 07.12.2021
За январь-октябрь 2021 года экспорт белорусских продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья вырос на 14,1%.
Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, за рубеж поставлено товаров на сумму около $5,4 млрд.
Белорусское продовольствие в январе-октябре поставлялось в 106 стран мира.
Увеличение поставок наблюдалось практически по всем регионам. Экспорт в страны СНГ, включая Российскую Федерацию, увеличился на 10,4%, в страны Азии и Океании – на 33,4%, ЕС – на 41,4%, Америки и Карибского бассейна – на 56,5%, страны Африки – на 9,7%. Экспорт продовольствия в Китайскую Народную Республику вырос на 32,9%. В целом поставки в страны дальнего зарубежья по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличились на 38,3%.
Экспорт молока и молокопродуктов вырос на 8,9%, говядины – на 16,5%, колбасных изделий – на 34,0%, рыбы и рыбной продукции – на 25,2%, яйца – на 35,8%, картофеля – на 57 %, масла рапсового – на 79,3%.
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