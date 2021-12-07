За январь-октябрь 2021 года экспорт белорусских продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья вырос на 14,1%.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, за рубеж поставлено товаров на сумму около $5,4 млрд.

Белорусское продовольствие в январе-октябре поставлялось в 106 стран мира.

Увеличение поставок наблюдалось практически по всем регионам. Экспорт в страны СНГ, включая Российскую Федерацию, увеличился на 10,4%, в страны Азии и Океании – на 33,4%, ЕС – на 41,4%, Америки и Карибского бассейна – на 56,5%, страны Африки – на 9,7%. Экспорт продовольствия в Китайскую Народную Республику вырос на 32,9%. В целом поставки в страны дальнего зарубежья по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличились на 38,3%.

Экспорт молока и молокопродуктов вырос на 8,9%, говядины – на 16,5%, колбасных изделий – на 34,0%, рыбы и рыбной продукции – на 25,2%, яйца – на 35,8%, картофеля – на 57 %, масла рапсового – на 79,3%.