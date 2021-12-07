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ЭКОНОМИКА РБ


БРЕСТ ПЕРВЫМ В СТРАНЕ ЗАПУСТИЛ ОПЛАТУ ПРОЕЗДА ЧЕРЕЗ TELEGRAM И ЕРИП


13:36 07.12.2021

Брест первым в стране запустил систему онлайн-оплаты проезда в городском транспорте через Telegram-бот и мобильное приложение.

Сервис T-Pay разработан ЕРИП и IBA Group для «Брестского общественного транспорта» при поддержке Брестского горисполкома.

Единая система онлайн-оплаты заработала во всех рейсовых автобусах и троллейбусах Бреста. В 2022 году она будет запущена и на пригородных маршрутах.

Для оплаты проезда нужно скачать приложение T-Pay из Play Market (версия для Apple появится позже) или написать в Telegram-бот. В первый раз нужно пройти несложную регистрацию: указать номер телефона и электронную почту. Кроме того, в смартфоне должно присутствовать мобильное приложение практически любого банка, так как через него и проходит оплата.

В салоне автобусов и троллейбусов Бреста уже размещены наклейки сервиса T-Pay с ID транспорта в виде QR-кода и обычного текста. Во время поездки достаточно отсканировать QR-код в приложении T-Pay и отправить в Telegram-бот снимок с QR-кодом или ID транспорта. Сервис сформирует билет: покажет номер маршрута, стоимость, уточнит количество билетов и предложит оплатить проезд через мобильный банкинг.

«Новая система онлайн оплаты проезда в корне отличается от того, что было раньше. Купить билет теперь можно практически через любой мобильный банк, а не стороннее платежное приложение со сложной регистрацией. Кроме того, делается это в пару кликов. Наконец, сервис охватывает все рейсовые автобусы и троллейбусы, а в перспективе – и междугородные рейсы. Брест должен стать примером для других, и мы сейчас готовы реализовать такие проекты в других городах Беларуси», – подчеркнул один из руководителей сервиса T-Pay Станислав Придыбайло.

Сервис IBA Group позволяет также формировать различные тарифы, а не только от начальной до конечной остановки. В частности, система может рассчитать стоимость проезда в зависимости от расстояния, времени или числа остановок, что актуально для пригородного и междугороднего транспорта. Кроме того, разработчики уже тестируют проездные и возможность удаленно бронировать места в автобусах дальнего следования.

Сервис работает на основе единой для всего региона системы диспетчеризации IBA AVM. С ее помощью оператор перевозок автоматизирует процессы управления общественным транспортом и информирует пассажиров о движении транспорта в режиме онлайн через мобильное приложение «Транспорт BY».

Вслед за Брестом единая система оплаты проезда может появиться и в других городах Беларуси. Особый интерес она представляет для областных и крупных районных центров, поскольку позволяет реализовать электронную оплату быстро и без дорогостоящей инфраструктуры. Все это дает возможность вывести
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