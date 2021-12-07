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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ДОСТИГЛО БОЛЕЕ 666 ТЫС. – МИНЗДРАВ


13:25 07.12.2021

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 7 декабря 2021 года выросло до 666,1 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 666 тыс. 137 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 655 тыс. 001 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписан 1001 пациент. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5193 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1012 человек, число смертей от COVID-19 – на 17.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 5 тыс. 301 тест. Всего в стране проведено 10 млн 545 тыс. 014 тестов.
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