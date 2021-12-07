Брестские таможенники пресекли попытку незаконного провоза оборудования для нанесения тату и музыкальных деревянных инструментов стоимостью свыше Br142 тыс.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, грузовик VOLVO, который направлялся в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, следовал транзитом через пункт пропуска «Козловичи». Перевозчик предоставил к оформлению товаросопроводительные документы со сведениями о перемещаемых оборудовании и приспособлениях для нанесения тату, музыкальных деревянных инструментах (маракасы, кастаньеты).

При досмотре установлено, что количество фактически находящегося в грузовике товара на 74 тыс. единиц больше, чем указано в документах.

Брестской таможней начат административный процесс в соответствии со ст. 15.4 КоАП Республики Беларусь (нарушение порядка убытия товаров с таможенной территории ЕАЭС). Санкцией данной статьи предусмотрен штраф до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.