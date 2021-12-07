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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ПОПЫТКУ НЕЗАКОННОГО ПРОВОЗА ОБОРУДОВАНИЯ И МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА БОЛЕЕ BR142 ТЫС.
13:07 07.12.2021
Брестские таможенники пресекли попытку незаконного провоза оборудования для нанесения тату и музыкальных деревянных инструментов стоимостью свыше Br142 тыс.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, грузовик VOLVO, который направлялся в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, следовал транзитом через пункт пропуска «Козловичи». Перевозчик предоставил к оформлению товаросопроводительные документы со сведениями о перемещаемых оборудовании и приспособлениях для нанесения тату, музыкальных деревянных инструментах (маракасы, кастаньеты).
При досмотре установлено, что количество фактически находящегося в грузовике товара на 74 тыс. единиц больше, чем указано в документах.
Брестской таможней начат административный процесс в соответствии со ст. 15.4 КоАП Республики Беларусь (нарушение порядка убытия товаров с таможенной территории ЕАЭС). Санкцией данной статьи предусмотрен штраф до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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