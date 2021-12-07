ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.12.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ПОПЫТКУ НЕЗАКОННОГО ПРОВОЗА ОБОРУДОВАНИЯ И МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА БОЛЕЕ BR142 ТЫС.


13:07 07.12.2021

Брестские таможенники пресекли попытку незаконного провоза оборудования для нанесения тату и музыкальных деревянных инструментов стоимостью свыше Br142 тыс.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, грузовик VOLVO, который направлялся в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, следовал транзитом через пункт пропуска «Козловичи». Перевозчик предоставил к оформлению товаросопроводительные документы со сведениями о перемещаемых оборудовании и приспособлениях для нанесения тату, музыкальных деревянных инструментах (маракасы, кастаньеты).

При досмотре установлено, что количество фактически находящегося в грузовике товара на 74 тыс. единиц больше, чем указано в документах.

Брестской таможней начат административный процесс в соответствии со ст. 15.4 КоАП Республики Беларусь (нарушение порядка убытия товаров с таможенной территории ЕАЭС). Санкцией данной статьи предусмотрен штраф до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.12.2021
валюта курс
EUR 2.8701
USD 2.5435
RUB 3.4550
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8758 +0.0057
USD 2.5486 +0.0051
RUB 3.4345 -0.0205
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8700 2.8770
USD 2.5420 2.5460
RUB 3.4300 3.4370
подробнее

Конвертация в банках
на 07.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1280 1.1310
EUR/RUB 83.5000 83.9000
USD/RUB 73.9000 74.2500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте