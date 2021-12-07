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ЭКОНОМИКА РБ
МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР LIFE:) СНИЗИЛ И ЗАФИКСИРОВАЛ НА ГОД АБОНПЛАТУ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ НА ДВА ТАРИФА
12:59 07.12.2021
Мобильный оператор life:) снизил цены на тарифы «Шейк» и «Шейк Мини».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, теперь по акции «Шейк» можно попробовать за 7 рублей в месяц вместо 8, «Шейк Мини» - за 5 рублей в месяц вместо 6. Раньше такое предложение действовало для отдельных регионов, теперь оно доступно для всей страны.
Кроме того, с 7 декабря 2021 по 31 марта 2022 гг. подключиться на оба тарифа можно с гарантией фиксированной абонентской платы на год. Стоимость тарифов не будет зависеть от инфляции, курса доллара и других внешних факторов. Рекордно низкие 7 и 5 рублей в месяц зафиксированы для абонентов на целый год.
«Шейк Мини» включает 300 минут звонков в сети всех операторов, 5 ГБ интернет-трафика и безлимит на мессенджеры Telegram, WhatsApp и BiP.
На тарифе «Шейк» абоненты получают 500 минут во все сети, 10 ГБ интернет-трафика и безлимит на социальные сети «ВКонтакте», Instagram, Twitter, Facebook, «Одноклассники», TikTok, мессенджеры Telegram, BiP, WhatsApp, приложения для заказа такси и доставок Яндекс Go и Uber.
Первые три месяца к двум тарифам подключен бесплатный безлимит интернета.
Предложение актуально как для действующих абонентов life:) (для этого нужно подключить вторую SIM-карту), так и для новых пользователей. Чтобы им стать, достаточно скачать мобильное приложение life:) Регистрация. В нем можно заказать SIM-карту или оформить еSIM.
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