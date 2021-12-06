На 1 декабря 2021 года количество граждан Гродненской области, осуществляющих деятельность по заявительному принципу с уплатой единого налога, увеличилось к началу года на 937 человек до 7459.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Гродненской области, от данной категории граждан в бюджет поступило 1,65 млн рублей.

При этом на 30%, или на 495 человек, возросло число граждан, оказывающих парикмахерские услуги, и составило 2200 человек.

Репетиторские услуги оказывают 1024 человека, рост составил 139 человек.

480 граждан оказывают услуги по уходу за взрослыми и детьми, занимаются приготовлением пищи в домашних хозяйствах граждан. С начала года их число увеличилось на 110 плательщиков.

Основное количество плательщиков, осуществляющих деятельность по заявительному принципу, сосредоточено в городе Гродно (2466), в Лидском (1096), Волковысском (560), Сморгонском (437) и Слонимском (443) районах.