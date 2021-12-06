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ЭКОНОМИКА РБ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО В УШАЧСКОМ РАЙОНЕ ЦЕХА ПО ВЫРАЩИВАНИЮ КРС ЗАТРАЧЕНО ОКОЛО BR1,3 МЛН
12:21 07.12.2021
В комплексе по выращиванию и откорму КРС в филиале ОАО «Маяк Ушачский» «Полоцкого КХП» планируют получать к 2025 году средний удой в 7000 л. Об этом заявил на открытии одного из новых цехов начальник управления по животноводству Полоцкого агропромышленного объединения Михаил Максименко.
Как сообщает Telegram-канал БелСелХоз, на строительство цеха, где будут выращивать 840 телок, затрачено около Br1,3 млн. Расчетная окупаемость объекта – 4 года. В новом цеху используют соломоизмельчители для глубокой подстилки. За состоянием телок следят ошейники-транспондеры производства «Полиэфир Агро».
Полоцкий агрохолдинг ведет реконструкцию в Миорском районе на бывшем свинокомплексе, где оборудуют цех для 1200 телок, а также в Россонском районе – на 1800 голов.
Одна из стоящих перед предприятиями Витебской области задач – переориентация производства и смещение акцентов на молоко. Председатель облисполкома Николай Шерстнев на открытии цеха подчеркнул: задача на пятилетку – выйти на среднеобластной удой в 6000 л на корову.
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