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ЭКОНОМИКА РБ
БРОКЕР БУТБ В ИЗРАИЛЕ СОВЕРШИЛ ПЕРВУЮ СДЕЛКУ
11:52 07.12.2021
Аккредитованная в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) в качестве брокера-нерезидента израильская компания Gelfand Projects закупила пробную партию пиломатериалов объемом 150 куб. м с доставкой в порт Ашдод.
Ожидается, что пилотная сделка станет отправной точкой для регулярных экспортных поставок белорусской пилопродукции на израильский рынок.
Компания Gelfand Projects - крупный израильский дистрибьютор товаров для строительной отрасли. Приоритетным направлением сотрудничества с БУТБ в качестве биржевого брокера определена торговля продукцией деревообработки, которая пользуется высоким спросом у израильских строительных организаций и производителей мебели.
Как сообщает Telegram-канал БУТБ, около месяца назад израильский брокер приезжал в Беларусь с целью посещения отечественных деревообрабатывающих предприятий, оценки качества выпускаемых пиломатериалов, обсуждения вопросов логистики и выработки стратегии продвижения белорусской продукции в Израиле. Совершенная сделка - практический результат этой работы.
Параллельно с экспортом пилопродукции также прорабатывается вопрос поставок в Израиль металлоизделий производства Белорусского металлургического завода. Круг потенциальных покупателей уже сформирован, и после их аккредитации на БУТБ будут размещены первые заявки на покупку.
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