Аккредитованная в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) в качестве брокера-нерезидента израильская компания Gelfand Projects закупила пробную партию пиломатериалов объемом 150 куб. м с доставкой в порт Ашдод.

Ожидается, что пилотная сделка станет отправной точкой для регулярных экспортных поставок белорусской пилопродукции на израильский рынок.

Компания Gelfand Projects - крупный израильский дистрибьютор товаров для строительной отрасли. Приоритетным направлением сотрудничества с БУТБ в качестве биржевого брокера определена торговля продукцией деревообработки, которая пользуется высоким спросом у израильских строительных организаций и производителей мебели.

Как сообщает Telegram-канал БУТБ, около месяца назад израильский брокер приезжал в Беларусь с целью посещения отечественных деревообрабатывающих предприятий, оценки качества выпускаемых пиломатериалов, обсуждения вопросов логистики и выработки стратегии продвижения белорусской продукции в Израиле. Совершенная сделка - практический результат этой работы.

Параллельно с экспортом пилопродукции также прорабатывается вопрос поставок в Израиль металлоизделий производства Белорусского металлургического завода. Круг потенциальных покупателей уже сформирован, и после их аккредитации на БУТБ будут размещены первые заявки на покупку.