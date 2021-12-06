Минский завод шестерен завершил испытания экспериментального образца плуга ППО8Р-3050. Об этом сообщает Telegram-канал МТЗ.

Согласно информации, плуг испытывали на пахоте в Минской и Витебской областях.

«Плуг полунавесной оборотный восьмикорпусный ППО8Р-3050 показал свою работоспособность. Определены доработки, которые позволят избежать отказов и обеспечат функциональность плуга», - пояснили на МЗШ.

Плуг ППО8Р-3050 предназначен для гладкой вспашки почв, в том числе засоренных камнями и другими препятствиями. Он состоит из навесного устройства, тяговой и корпусной балки, модульной системы, механизма оборота, механизма регулировки ширины пахоты, механизма регулировки глубины пахоты, опорного колеса, гидросистемы, электросистемы.

Агрегат имеет два исполнения защиты от камней — рессорное и пневмогидравлическое и два исполнения корпуса — со сплошным отвалом и перьевым (пластинчатым) отвалом. Ходовая часть выполнена в виде одного опорного колеса, ширина захвата корпусов изменяется при помощи гидросистемы трактора.