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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКИЙ ЗАВОД ШЕСТЕРЕН ЗАВЕРШИЛ ИСПЫТАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗЦА ПЛУГА
11:43 07.12.2021
Минский завод шестерен завершил испытания экспериментального образца плуга ППО8Р-3050. Об этом сообщает Telegram-канал МТЗ.
Согласно информации, плуг испытывали на пахоте в Минской и Витебской областях.
«Плуг полунавесной оборотный восьмикорпусный ППО8Р-3050 показал свою работоспособность. Определены доработки, которые позволят избежать отказов и обеспечат функциональность плуга», - пояснили на МЗШ.
Плуг ППО8Р-3050 предназначен для гладкой вспашки почв, в том числе засоренных камнями и другими препятствиями. Он состоит из навесного устройства, тяговой и корпусной балки, модульной системы, механизма оборота, механизма регулировки ширины пахоты, механизма регулировки глубины пахоты, опорного колеса, гидросистемы, электросистемы.
Агрегат имеет два исполнения защиты от камней — рессорное и пневмогидравлическое и два исполнения корпуса — со сплошным отвалом и перьевым (пластинчатым) отвалом. Ходовая часть выполнена в виде одного опорного колеса, ширина захвата корпусов изменяется при помощи гидросистемы трактора.
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