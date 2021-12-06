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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД НАЗНАЧИЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДА В РФ В ДНИ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ
11:16 07.12.2021
В период новогодних праздников Белорусская железная дорога совместно с ОАО «РЖД» назначила дополнительные поезда по маршруту Минск-Москва и Минск – Санкт-Петербург.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, поезд № 236 Минск-Москва отправится из Минска 29 декабря и 8 января в 18.22 и прибудет в Москву 30 декабря и 9 января соответственно в 5:54.
Поезд № 247 Москва-Минск отправится из Москвы 30 декабря и 9 января в 22.58 с прибытием в Минск 31 декабря и 10 января соответственно в 8:31.
Поезд № 250 Минск – Санкт-Петербург отправится из Минска 29 и 30 декабря, а также 1, 6 и 8 января в 19:15 с прибытием в Санкт-Петербург 30 и 31 декабря, а также 2, 7 и 9 января соответственно в 9:20.
В обратном направлении поезд № 249 отправится из Санкт-Петербурга 30 и 31 декабря, а также 2, 7 и 9 января в 14.26 с прибытием в Минск 31 декабря, а также 1, 3, 8 и 10 января в 5:08
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