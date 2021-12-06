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ЭКОНОМИКА РБ
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ В НОЯБРЕ СНИЗИЛИСЬ НА $80,7 МЛН
10:00 07.12.2021
Международные резервные активы Беларуси на 1 декабря 2021 года, по предварительным данным, составили $8 469,0 млн (в эквиваленте).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, за ноябрь 2021 года золотовалютные резервы снизились на $80,7 млн (на 0,9%) после роста в октябре на $89,8 млн (на 1,1%).
Снижение уровня международных резервных активов по итогам ноября в основном обусловлено плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $275 млн.
Поддержанию уровня золотовалютных резервов в ноябре способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин, а также увеличение стоимости монетарного золота.
Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год, объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее $6,0 млрд.
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