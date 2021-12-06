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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДСТАВИТЕЛИ БЕЛОРУССКОГО БИЗНЕСА ПРЕЗЕНТОВАЛИ СОБСТВЕННЫЕ УНИКАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ «ИНДУСТРИЯ 4.0»


09:42 07.12.2021

Министр экономики Александр Червяков 6 декабря 2021 года встретился с руководством компании «Белвест» и ее дочернего предприятия ООО «ЛАЦИТ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, на встрече обсуждались вопросы цифровой трансформации реального сектора экономики. Представители бизнеса презентовали собственные уникальные разработки по реализации концепции «Индустрия 4.0». В их числе – электронная торгово-логистическая площадка (маркетплейс) для продвижения и организации продаж промышленной продукции на внешнем и внутреннем рынках, система мониторинга и устранения инцидентов на предприятии «24/7», а также интеллектуальная система управления производственными процессами (MES).

«Эти разработки оригинальны, интересны, имеют широкий функционал, что делает их конкурентоспособными даже по сравнению с зарубежными аналогами. Еще важнее, что свежие технологические решения придуманы самими белорусами и уже успешно прошли испытание на практике. По нашему мнению, они могут быть масштабированы в интересах национальной экономики. Поскольку позволяют значительно снизить издержки производства, максимально загрузить дорогостоящее оборудование, сократить простои и, как результат, увеличить производительность труда», – подчеркнул Александр Червяков.
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