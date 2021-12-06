В ОАО «Гродно Азот» сработала технологическая блокировка, в результате которой произошла остановка отделения азотной кислоты цеха АКиКАС. Такая информация размещена на сайте предприятия.

Согласно информации, выпуск продукции не прекращался.

«Произошло это 6 декабря в 17:05. На данный момент проводятся мероприятия по выяснению причин срабатывания блокировки и включения отделения в работу. На территории предприятия и на границе санитарно-защитной зоны ведётся мониторинг атмосферного воздуха», - говорится в сообщении.

В нем утверждается, что угрозы для работников, жителей города и экологии нет.