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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЗНЫХ ИНДУСТРИЙ ОБСУДЯТ НА ОНЛАЙН-ФОРУМЕ В МИНСКЕ ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО


17:47 06.12.2021

14 декабря в Минске пройдет первый бесплатный онлайн-форум “UNICEF talks: проектируем будущее”.

На форуме представители разных поколений и индустрий обсудят влияние технологий, изменение климата, достижений науки и образования на будущее детей.

Мероприятие приурочено к 75-летию Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Опыт предыдущих поколений показал, что перемены и их последствия отражаются на самой уязвимой социальной группе – детях. Форум объединит тех, кто может повлиять на окружающую действительность и сделать ее дружественной для детей: родителей и экспертов, работающих с детьми, активистов, бизнесменов и топ-менеджеров.

Организаторы подготовили программу, которая позволит всесторонне взглянуть на проблему детского развития в условиях будущих изменений: 4 часа экспертных выступлений от белорусских и зарубежных спикеров, голос молодого поколения на глобальные темы, дискуссии и выступления в интересах будущего каждого ребенка.

Участники форума узнают: какую роль играют родители в жизни ребенка; чему дети и взрослые должны научить друг друга, чтобы подготовиться к жизни в изменяющемся мире; какими навыками должны обладать современные дети, чтобы построить успешную карьеру; как будут меняться технологии в контексте талантов и потребностей нового поколения; почему молодежь волнует тема экологии и как предотвратить климатический кризис.

Онлайн-форум “UNICEF talks: проектируем будущее” также станет площадкой для выступления молодежи, которая расскажет о своих желаниях и опасениях в рамках панельной дискуссии. В числе заявленных тем форума – креативное мышление как ключевой навык XXI века, профессии будущего, риски и возможности технологий, роль родителей в жизни ребенка и угрозы для экологии.

Своими мнениями о предстоящих изменениях поделятся 15 представителей разных поколений.

Для участия необходимо заранее зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия. За несколько дней до старта всем участникам придет на почту письмо со ссылкой на трансляцию.

Если по какой-то причине подключиться к форуму в день его проведения не получится, организаторы обещают предоставить полную запись мероприятия за небольшой донат.
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