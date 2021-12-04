В общереспубликанском банке вакансий нанимателями Витебской области заявлено более 9 тыс. вакансий, из них более 67% – по рабочим профессиям. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома.

Согласно информации, наибольшее количество вакансий в сельском, лесном и рыбном хозяйствах – около 1,6 тыс. вакансий: тракторист-машинист сельхозпроизводства (более 450 вакансий, зарплата от 450 до 1400 рублей), оператор машинного доения (более 220 вакансий, зарплата от 420 до 1200 рублей), животновод (более 180 вакансий, заработная плата от 420 до 1100 рублей), зоотехник (более 60 вакансий, заработная плата от 450 до 3000 рублей), ветеринарный врач (более 100 вакансий, заработная плата от 450 до 2600 рублей).

Кроме того, в организациях различных видов деятельности требуются водители автомобиля (более 600 вакансий, заработная плата от 420 до 2500 рублей).

Порядка 48% от общего числа рабочих мест с уровнем оплаты труда в пределах от 500 до 800 рублей, 16% – от 800 до 1000 рублей, более 6% – выше 1000 рублей