ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.12.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 9 ТЫС. ВАКАНСИЙ ЗАЯВЛЕНО В ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКОМ БАНКЕ ВАКАНСИЙ НАНИМАТЕЛЯМИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ


17:10 06.12.2021

В общереспубликанском банке вакансий нанимателями Витебской области заявлено более 9 тыс. вакансий, из них более 67% – по рабочим профессиям. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома.

Согласно информации, наибольшее количество вакансий в сельском, лесном и рыбном хозяйствах – около 1,6 тыс. вакансий: тракторист-машинист сельхозпроизводства (более 450 вакансий, зарплата от 450 до 1400 рублей), оператор машинного доения (более 220 вакансий, зарплата от 420 до 1200 рублей), животновод (более 180 вакансий, заработная плата от 420 до 1100 рублей), зоотехник (более 60 вакансий, заработная плата от 450 до 3000 рублей), ветеринарный врач (более 100 вакансий, заработная плата от 450 до 2600 рублей).

Кроме того, в организациях различных видов деятельности требуются водители автомобиля (более 600 вакансий, заработная плата от 420 до 2500 рублей).

Порядка 48% от общего числа рабочих мест с уровнем оплаты труда в пределах от 500 до 800 рублей, 16% – от 800 до 1000 рублей, более 6% – выше 1000 рублей
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.12.2021
валюта курс
EUR 2.8702
USD 2.5448
RUB 3.4543
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8701 -0.0001
USD 2.5435 -0.0013
RUB 3.4550 +0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8680 2.8740
USD 2.5400 2.5430
RUB 3.4400 3.4510
подробнее

Конвертация в банках
на 06.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1280 1.1320
EUR/RUB 83.1000 83.5000
USD/RUB 73.7000 74.0500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте