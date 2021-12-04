Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 декабря 2021 года выросло до 665,1 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 665 тыс. 125 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 654 тыс. пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1126 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5176 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1312 человек, число смертей от COVID-19 – на 14.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 14 тыс. 523 теста. Всего в стране проведено 10 млн 539 тыс. 713 тестов.