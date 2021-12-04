Самая крупная в Беларуси служба доставки Menu.by (ООО МЕНЮБАЙ), которая входит в состав международной компании Menu Group UK LTD, объявила о начале процесса ликвидации. Такое решение принял совет директоров компании.

Служба остановила свою деятельность с 6 декабря.

Причиной стали несостоявшиеся сделки по продаже или слиянии компании с международными службами доставки. Переговоры продолжались более полутора лет, компания раскрыла всю внутреннюю информацию, однако договоренности не были достигнуты.

Кроме того, на протяжении этого периода инвесторы приняли решение недофинансировать кассовый разрыв в ожидании сделки.

“Продажа компании или слияние с другой, более крупной службой доставки, могло спасти menu.by и помочь выполнить все свои обязательства. Но длительные безрезультативные переговоры окончательно лишили menu.by шанса на выживание”, - признал директор ООО МЕНЮБАЙ Ануш Нерсисян.

Совет директоров ориентировал сервис на интенсивное развитие и завоевание рынка. Подобная стратегия требует значительных внешних вливаний и не подразумевает самоокупаемости на данном этапе. По подобному пути прошел Amazon, который в первые 6 лет своего существования только наращивал убытки, а сегодня входит в топ-5 самых дорогих компаний мира. В этом направлении движется и Uber: компания с момента своего основания ни разу не вышла на прибыль, а ее убыток в 3-м квартале 2021 года составил $2,4 млрд.

“После того, как компания осталась без инвестиций, menu.by оказался на грани выживания с операционным убытком. Предпринятые нами меры позволили значительно сократить его, даже несколько месяцев получать прибыль. Но без дополнительного финансирования компания была обречена. Когда стало известно, что сделки по продаже или слиянию компании не будет, совет директоров принял решение не возобновлять финансирование, а ликвидировать бизнес, - прокомментировал Ануш Нерсисян. - Как директор компании, я приношу извинения всем сотрудникам и партнерам. Я сделала все, что зависит от меня, чтобы спасти компанию, однако ключевые решения о ее судьбе принимают собственники бизнеса, а не наемный CEO”.

Menu.by – крупнейший сервис доставки еды в Беларуси, который входит в международную компанию Menu Group с проектами в Армении. Menu Group работает с 2015 года, а ее проекты - лидеры на локальных рынках. Услуги сервиса доступны во всех областных центрах Беларуси. В menu.by работает более 200 человек.