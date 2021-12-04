Десять национальных эталонов планируется модернизировать в рамках подпрограммы «Эталоны Беларуси» ГНТП «Национальные эталоны и высокотехнологичное исследовательское оборудование» на 2021-2025 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИМ, один из них – национальный эталон единицы напряжения – вольта.

В лаборатории национального эталона единицы напряжения – вольта проводят метрологическую оценку калибраторов электрических сигналов, прецизионных мультиметров и нановольтметров мер напряжений 1 разряда и выше. Эталон востребован в энергетике, приборостроении, электронной промышленности, включая наноэлектронные технологии и микросенсорику, а также при проведении фундаментальных научных исследований.

Расположенный рядом национальный эталон единицы электрического сопротивления используется при проведении метрологической оценки мер электрического сопротивления и магазинов электрического сопротивления 1 разряда и выше. Этот эталон предназначен для метрологического контроля и высокоточных измерений сопротивления постоянному току.