Цены на проезд в общественном транспорте Минска планируют в декабре поднять. Об этом сообщили в эфире СТВ.

Согласно прозвучавшей информации, цены на билет поднимут на 5 копеек.

Так, поездка в автобусе, троллейбусе или трамвае в Минске обойдется пассажирам в 75 копеек, в метро – в 80 копеек.

Последний раз цены на проезд поднимались в декабре 2020 года.