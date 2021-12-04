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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОЕЗД В СТОЛИЧНОМ ТРАНСПОРТЕ ПОДОРОЖАЕТ
13:38 06.12.2021
Цены на проезд в общественном транспорте Минска планируют в декабре поднять. Об этом сообщили в эфире СТВ.
Согласно прозвучавшей информации, цены на билет поднимут на 5 копеек.
Так, поездка в автобусе, троллейбусе или трамвае в Минске обойдется пассажирам в 75 копеек, в метро – в 80 копеек.
Последний раз цены на проезд поднимались в декабре 2020 года.
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