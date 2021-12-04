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ЭКОНОМИКА РБ
УП «БЕЛТЕХОСМОТР» ЗА НОЯБРЬ ВЫДАЛО БОЛЕЕ 84,5 ТЫС. РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОПУСК МАШИН К УЧАСТИЮ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ
13:14 06.12.2021
УП «Белтехосмотр» за ноябрь текущего года выдало 84 580 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, что на 54,8% превышает данный показатель за аналогичный период 2020 г. (54 650 разрешений).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в отношении физических лиц за рассматриваемый период выдано 64 917 разрешений (76,8% от общего количества).
В целом за январь-ноябрь 2021 г. выдано 1 519 936 количество разрешений (674 568 за аналогичный период 2020 г.).
Для сравнения: за весь 2020 г. УП «Белтехосмотр» выдано 726 055 разрешений.
Следует отметить, что в ноябре 2021 г. уполномоченными органами и организациями проведен ряд профилактических мероприятий по контролю за проведением в отношении участвующих в дорожном движении транспортных средств государственного технического осмотра и получением ими разрешения. В результате выявлено более 3200 нарушений, по которым приняты соответствующие меры, что также отразилось на количестве транспортных средств, представляемых на диагностические станции.
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