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ЭКОНОМИКА РБ


УП «БЕЛТЕХОСМОТР» ЗА НОЯБРЬ ВЫДАЛО БОЛЕЕ 84,5 ТЫС. РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОПУСК МАШИН К УЧАСТИЮ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ


13:14 06.12.2021

УП «Белтехосмотр» за ноябрь текущего года выдало 84 580 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, что на 54,8% превышает данный показатель за аналогичный период 2020 г. (54 650 разрешений).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в отношении физических лиц за рассматриваемый период выдано 64 917 разрешений (76,8% от общего количества).

В целом за январь-ноябрь 2021 г. выдано 1 519 936 количество разрешений (674 568 за аналогичный период 2020 г.).

Для сравнения: за весь 2020 г. УП «Белтехосмотр» выдано 726 055 разрешений.

Следует отметить, что в ноябре 2021 г. уполномоченными органами и организациями проведен ряд профилактических мероприятий по контролю за проведением в отношении участвующих в дорожном движении транспортных средств государственного технического осмотра и получением ими разрешения. В результате выявлено более 3200 нарушений, по которым приняты соответствующие меры, что также отразилось на количестве транспортных средств, представляемых на диагностические станции.
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