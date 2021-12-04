ЭКОНОМИКА РБ

В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ СУММА ПОСТУПИВШИХ В БЮДЖЕТ АКЦИЗОВ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ СОСТАВИЛА 287,5 МЛН РУБЛЕЙ

13:00 06.12.2021 В Витебской области сумма поступивших в бюджет акцизов за январь-октябрь 2021 года составила 287,5 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, это 13,9% удельного веса в доходах бюджета области. Согласно статьям 147, 150 Налогового кодекса Республики Беларусь, объектами налогообложения акцизами признаются подакцизные товары, производимые плательщиками и реализуемые (передаваемые) ими на территории Республики Беларусь либо ввозимые на территорию Республики Беларусь. Подакцизными товарами признаются: спирт, алкогольная продукция, табачные изделия, автомобильный бензин, дизельное топливо, масла моторные и др.