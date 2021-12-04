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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ СУММА ПОСТУПИВШИХ В БЮДЖЕТ АКЦИЗОВ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ СОСТАВИЛА 287,5 МЛН РУБЛЕЙ
13:00 06.12.2021
В Витебской области сумма поступивших в бюджет акцизов за январь-октябрь 2021 года составила 287,5 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, это 13,9% удельного веса в доходах бюджета области.
Согласно статьям 147, 150 Налогового кодекса Республики Беларусь, объектами налогообложения акцизами признаются подакцизные товары, производимые плательщиками и реализуемые (передаваемые) ими на территории Республики Беларусь либо ввозимые на территорию Республики Беларусь.
Подакцизными товарами признаются: спирт, алкогольная продукция, табачные изделия, автомобильный бензин, дизельное топливо, масла моторные и др.
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