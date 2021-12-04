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ЭКОНОМИКА РБ


НОВАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ В 2022 ГОДУ ОТКРОЕТСЯ В БГУ


12:45 06.12.2021

Новая специальность «Геотехнологии туризма и экскурсионная деятельность» откроется в 2022/23 учебном году на факультете географии и геоинформатики БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, это обусловлено востребованностью отечественных организаций в сотрудниках со знанием современного туризма в условиях глобализации, информатизации и цифровизации.

Подготовка по новому направлению ориентирована на междисциплинарность и инновационные дисциплины: «Цифровые технологии в туризме», «ГИС-анализ и моделирование в туризме», «Маркетинг в туризме», «Туроперейтинг», «Онлайн-ресурсы в туризме», «Основы web-проектирования и web-аналитики», «Модели данных в СУБД в туризме» и др.

Новая специальность БГУ имеет две отличительные и конкурентные позиции в сравнении с существующими в белорусских вузах. Помимо классических географических дисциплин, студенты получат комплексные знания в области геотехнологий и ГИС-технологий, включающие web-программирование и проектирование, отраслевые геоинформационные системы, прогнозную аналитику и рекламу в туристской отрасли, экономику туризма и др.

Кроме того, БГУ является единственным учреждением в стране, имеющим полувековой опыт подготовки кадров для туристской индустрии на всех уровнях образования: от высшего до переподготовки. Впервые в нашей стране подготовка специалистов в области туризма была открыта в БГУ в 1972 году. С этого года и по настоящее время факультет географии и геоинформатики выпускает специалистов по специализации «География туризма и экскурсионный менеджмент».

Набор на специальность «Геотехнологии туризма и экскурсионная деятельность» пройдет на I ступень высшего образования на бюджетную и платную формы обучения. Выпускникам будет присваиваться квалификация «Географ. Специалист по туристско-экскурсионной деятельности». Местом работы для выпускников станет Министерство спорта и туризма Беларуси, туристские компании, специализирующиеся на разработке экскурсионных, въездных туров, экспорте туристских услуг, а также учреждения образования по подготовке кадров для туристической отрасли.

Сегодня на факультете географии и геоинформатики на I ступени высшего образования ведется подготовка по 6 специальностям: «Геоинформационные системы»; «Космоаэрокартография»; «Гидрометеорология»; «Геоэкология», «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых»; «География (по направлениям)». Обучение проходят более 600 студентов. На II ступени студенты осваивают образовательные программы по 4 специальностям: «География» профилизации «Дистанционное зондирование и пространственный анализ в ГИС» и «Инновационные технологии», «Экология» профилизация «Геоэкология», «Геология» профилизации «Общая и региональная геология», «Гидрометеорология» профилизация «Синоптическая метеорология».
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