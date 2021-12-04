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ЭКОНОМИКА РБ
С НАЧАЛА ГОДА КОЛИЧЕСТВО ИП В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 3,8%
12:27 06.12.2021
На 1 ноября 2021 года в налоговых органах Минской области состояло на учете 46 210 индивидуальных предпринимателей и по сравнению с 1 января 2021 года их численность увеличилась на 1700, или на 3,8%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минской области, за январь-октябрь 2021 года ими уплачено в бюджет 110,4 млн рублей налогов и других платежей, что на 7,1 млн рублей, или на 6,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года в сопоставимых ценах.
Доля поступлений от индивидуальных предпринимателей в общих поступлениях составила 2,6%.
Основная доля платежей приходится на предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, ими уплачено в бюджет 78,9 млн рублей, или 1,8%.
От индивидуальных предпринимателей, применяющих общий порядок налогообложения, поступило 15,5 млн рублей, или 0,4%.
Плательщиками единого налога уплачено 14,8 млн рублей, или 0,3%.
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