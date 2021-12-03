Авиакомпания «Белавиа» уже полгода вынуждена работать в сложных условиях: к ограничениям на перелеты, связанным с распространением COVID-19, добавились запреты на выполнение полетов в ряд стран.

Как сообщает сайт национального авиаперевозчика, в связи с введением ограничений авиакомпания вынужденно сократила парк воздушных судов. На данный момент флот авиакомпании состоит из 15 самолетов, что вполне достаточно для выполнения всех запланированных рейсов в зимнем сезоне - как регулярных, так и чартерных.

К летнему сезону Белавиа планирует пополнить флот за счет приобретения самолетов в собственность, а также заключения договоров лизинга с компаниями, не являющимися резидентами ЕС.

Зимнее расписание сформировано. Как и ранее, в процессе работы и анализа загруженности рейсов в расписание могут вноситься точечные корректировки на протяжении всего сезона, связанные с оптимизацией ротации самолетов и построением оптимальной стыковочной базы. Подавляющее большинство рейсов будет выполнено по расписанию. В единичных случаях изменения расписания пассажиры регулярных рейсов предупреждаются об этом персонально, при изменении расписания чартерных рейсов информируется заказчик рейса.

В авиакомпании заверяют, что введенные ограничения не отразятся на возможности выполнения полетов, которые уже запланированы в текущем расписании. Государства, в которые сейчас выполняются полеты, открыты для Белавиа, новые ограничения не повлияют на их доступность, рейсы будут выполняться в соответствии с расписанием.

Цена на авиабилеты меняется динамически и зависит от текущей и прогнозируемой загрузки рейсов, спроса на авиаперевозки по конкретному направлению и других факторов. В связи с ситуацией цена на перелеты не изменится.

При планировании расписания полетов в летний период 2022 года авиакомпания исходит из реального количества самолетов во флоте.