Филиал «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго» начал реконструкцию подстанции «ПС 110/10кВ «Камвольный комбинат» в Минске».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Минскэнерго», в настоящее время подстанция, расположенная на ул. Маяковского, открытого типа, в ходе строительства планируется сделать ее в закрытом варианте.

Здесь будет установлено новейшее оборудование, к примеру: КРУЭ 110кВ с элегазовой изоляцией, два силовых трансформатора мощностью 40 МВА, 3РУ 10кВ с вакуумными выключателями с защитами на базе цифровых устройств и другие, позволяющие минимизировать габариты здания подстанции и повысить безопасность для обслуживающего персонала.

Также при строительстве будут применены современные решения: каркасное здание с монолитными перекрытиями со стенами и кровлей из трехслойных сэндвич панелей, что позволит ускорить процесс строительства, а в дальнейшем снизить эксплуатационные затраты.

Энергетики подчеркивают, что пуск новой «ПС 110/10кВ «Камвольный комбинат» станет важным шагом для обеспечения надежного электроснабжения потребителей Минска. Это повысит надежность электроснабжения микрорайонов Серебрянка, Лошица, социально значимых потребителей, таких как Городская гинекологическая больница, а также ответственного промышленного потребителя республиканского значения ОАО «Камволь» и других потребителей.

Завершение строительства «ПС 110/10кВ «Камвольный комбинат» планируется в 2023 году.