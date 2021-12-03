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ЭКОНОМИКА РБ
РЕКОНСТРУКЦИЮ ПОДСТАНЦИИ «ПС 110/10КВ «КАМВОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАВЕРШИТЬ В 2023 ГОДУ
11:15 06.12.2021
Филиал «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго» начал реконструкцию подстанции «ПС 110/10кВ «Камвольный комбинат» в Минске».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Минскэнерго», в настоящее время подстанция, расположенная на ул. Маяковского, открытого типа, в ходе строительства планируется сделать ее в закрытом варианте.
Здесь будет установлено новейшее оборудование, к примеру: КРУЭ 110кВ с элегазовой изоляцией, два силовых трансформатора мощностью 40 МВА, 3РУ 10кВ с вакуумными выключателями с защитами на базе цифровых устройств и другие, позволяющие минимизировать габариты здания подстанции и повысить безопасность для обслуживающего персонала.
Также при строительстве будут применены современные решения: каркасное здание с монолитными перекрытиями со стенами и кровлей из трехслойных сэндвич панелей, что позволит ускорить процесс строительства, а в дальнейшем снизить эксплуатационные затраты.
Энергетики подчеркивают, что пуск новой «ПС 110/10кВ «Камвольный комбинат» станет важным шагом для обеспечения надежного электроснабжения потребителей Минска. Это повысит надежность электроснабжения микрорайонов Серебрянка, Лошица, социально значимых потребителей, таких как Городская гинекологическая больница, а также ответственного промышленного потребителя республиканского значения ОАО «Камволь» и других потребителей.
Завершение строительства «ПС 110/10кВ «Камвольный комбинат» планируется в 2023 году.
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