ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.12.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


РЕКОНСТРУКЦИЮ ПОДСТАНЦИИ «ПС 110/10КВ «КАМВОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАВЕРШИТЬ В 2023 ГОДУ


11:15 06.12.2021

Филиал «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго» начал реконструкцию подстанции «ПС 110/10кВ «Камвольный комбинат» в Минске».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Минскэнерго», в настоящее время подстанция, расположенная на ул. Маяковского, открытого типа, в ходе строительства планируется сделать ее в закрытом варианте.

Здесь будет установлено новейшее оборудование, к примеру: КРУЭ 110кВ с элегазовой изоляцией, два силовых трансформатора мощностью 40 МВА, 3РУ 10кВ с вакуумными выключателями с защитами на базе цифровых устройств и другие, позволяющие минимизировать габариты здания подстанции и повысить безопасность для обслуживающего персонала.

Также при строительстве будут применены современные решения: каркасное здание с монолитными перекрытиями со стенами и кровлей из трехслойных сэндвич панелей, что позволит ускорить процесс строительства, а в дальнейшем снизить эксплуатационные затраты.

Энергетики подчеркивают, что пуск новой «ПС 110/10кВ «Камвольный комбинат» станет важным шагом для обеспечения надежного электроснабжения потребителей Минска. Это повысит надежность электроснабжения микрорайонов Серебрянка, Лошица, социально значимых потребителей, таких как Городская гинекологическая больница, а также ответственного промышленного потребителя республиканского значения ОАО «Камволь» и других потребителей.

Завершение строительства «ПС 110/10кВ «Камвольный комбинат» планируется в 2023 году.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.12.2021
валюта курс
EUR 2.8702
USD 2.5448
RUB 3.4543
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8702 -0.0093
USD 2.5448 +0.001
RUB 3.4543 +0.0152
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8640 2.8700
USD 2.5390 2.5440
RUB 3.4400 3.4510
подробнее

Конвертация в банках
на 06.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1260 1.1300
EUR/RUB 83.0000 83.3500
USD/RUB 73.6000 73.9500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте