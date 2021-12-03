Ученые Академии наук разработали комплекс мероприятий по повышению плодородия и защите от деградации почв сельскохозяйственных земель Беларуси на 2021-2025 годы. Об этом накануне Всемирного дня почв (World Soil Day), который отмечается ежегодно 5 декабря, рассказал директор Института почвоведения и агрохимии НАН Беларуси академик Виталий Лапа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, комплекс включает мероприятия по оптимизации кислотности почв пахотных и луговых земель, определение объемов известкования кислых почв и потребность в известковых мелиорантах для поддержания оптимальной реакции почв.

Представлены мероприятия по повышению запасов органического вещества в почвах пахотных земель, такие как оптимизация соотношения пропашных культур и многолетних трав, определение потребности в органических удобрениях для обеспечения бездефицитного баланса гумуса в почвах.

Описаны технологические аспекты повышения эффективности органических удобрений. Выполнена оценка баланса азота, фосфора, калия, серы и определена потребность в минеральных удобрениях на 2021-2025 гг.

Приведена система применения микроудобрений в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур, потребность в микроудобрениях для некорневых подкормок сельскохозяйственных культур и применение микроэлементов в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур.

Система мероприятий по защите почв от деградации включает рекомендуемое использование земель и структуру посевов на землях в разной степени подверженных эрозии почв, обработку почв в зависимости от степени их эродированности (степени разрушения верхних наиболее плодородных горизонтов почв) и особенности применения удобрений на эродированных почвах.

Выполнена оценка эффективности мероприятий по повышению плодородия почв и защите их от деградации.

Как отметил академик Витай Лапа, в нашей стране сохранение и повышение плодородия почв относится к числу важнейших государственных приоритетов. В республике создана полная инфраструктура по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства, в основе которой лежит комплекс мероприятий по сохранению и повышению плодородия почв. В повышении продуктивности почв, улучшении качества выращиваемой продукции важное значение имеет применение микроудобрений -медных, борных, цинковых и марганцевых. Учеными Института почвоведения и агрохимии НАН Беларуси разработано более 20 новых форм жидких хелатных микроудобрений (группа “МикроСтим” и “МикроСил”) на основе органических кислот. Они имеют более мягкое действие, а технологический эффект выше, чем от химических солей. Пять химических предприятий страны по лицензионным договорам с Институтом уже осуществляют их промышленное производство. По сути, сегодня решена проблема импортозамещения, поскольку белорусские предприятия могут полностью удовлетворить потребность хозяйств в данных микроудобрениях.

В результате грамотной работы с почвами, научно обоснованным применением органических и минеральных удобрений, систематическому известкованию кислых почв плодородие наших земель неуклонно возрастает: снижается кислотность почв, увеличивается содержание в них фосфора, калия, гумуса.