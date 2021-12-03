Гастрономический туризм в Беларуси пока только зарождается. Это отметил на пресс-конференции начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Михаил Жигало.

По его словам, вместе с тем гастрономический туризм является перспективным направлением и в республике принимаются должные меры по созданию условий для его продвижения.

В целях оказания содействия развитию гастрономического туризма создана рабочая группы по развитию гастрономического туризма в Беларуси, руководителем которой является заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Оксана Константинович, а также разработана Дорожная карта по его развитию.

В соответствии с Дорожной картой предусмотрено расширение сети предприятий общественного питания, развитие сети объектов белорусской кухни, проведение мероприятий по продвижению особенностей местной кухни, кулинарных традиций и в целом гастрономического потенциала страны (мастер-классов, дегустаций, фестивалей, выставок, ярмарок и иных подобных мероприятий), формирование гастрономических туристических маршрутов, включение гастрономических объектов и мероприятий в комплексные туристические маршруты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, по оперативным данным Торгового реестра, на 1 декабря 2021 г. на территории республики функционировало 22 889 объектов общественного питания (включая летние (сезонные) кафе, заготовочные объекты (цеха), магазины (отделы) кулинарии и другие) на 924,17 тыс. мест, что на 787 объектов, или на 3,56% и на 12,3 тыс. мест, или 1,35% больше в сравнении с 1 января 2021 г.

На 1 декабря в республике функционировало 166 объектов общественного питания на 14 860 мест, специализирующихся на приготовлении блюд национальной кухни, в которых в том числе отражено тематическое оформление интерьера – декоративные элементы, отражающие культуру, колорит и национальные традиции белорусского народа.

На начало декабря количество туристических маршрутов с гастрономической составляющей на территории республики составило 62 единицы.