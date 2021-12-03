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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ ЕС НА ЭКСПОРТ ОЦЕНИВАЮТ В $250-300 МЛН В ГОД


09:40 06.12.2021

В Беларуси оценивают влияние санкций ЕС на белорусский экспорт в $250-300 млн в год, речь идет об энергетической и нефтехимической продукции. Об этом заявил заместитель главы администрации президента Дмитрий Крутой в интервью телеканалу "Беларусь 1".

"Те товары и услуги, которые не попали под санкции - по ним не планируется никакого падения, и сейчас обеспеченность экспортными заявками на следующий год примерно 50%. По той группе, которая находится в санкционном списке, по оценкам экспертов, это примерно $250-300 млн в год. Это в первую очередь энергетическая и нефтехимическая группа, планируется снижение поставок", - сказал он.

По его словам, с учетом санкций и анализа ситуации на предприятиях, которые находятся в санкционных списках, "была более творчески составлена матрица поставок в Европу".

Крутой добавил, что работа на полную мощность первого блока БелАЭС в 2022 году, как прогнозируется, позволит сэкономить 1,8 млрд куб. м газа.

"Если переводить в деньги, это примерно $200-250 млн. То есть по сути, только экономия на газе в следующем году перекроет весь отрицательный эффект по санкционным позициям в торговле с Европейским союзом", - отметил он.
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