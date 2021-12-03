национальная биотехнологическая корпорация (БНБК) планирует использовать торговую площадку БУТБ для реализации на экспорт сухой пшеничной клейковины (глютена) и других белковых продуктов. Об этом сообщает пресс-служба БУТБ.

БНБК уже аккредитована на бирже как посетитель торгов и продает востребованные на внутреннем рынке аминокислоты, комбикорма и премиксы. Проект по экспорту растительных белковых продуктов станет новым этапом сотрудничества корпорации с БУТБ.

«БНБК, как крупнейший производитель глютена в Беларуси, рассчитывает с помощью биржевой площадки повысить эффективность экспортных продаж за счет роста цены в ходе торгов», - говорится в сообщении.

Пшеничный глютен широко применяется в пищевой промышленности, в первую очередь при изготовлении хлебобулочных изделий и мясопродуктов.

На бирже глютен будет продаваться в рамках одной торговой сессии со свекловичным жомом и мелассой, и это не случайно, поскольку в качестве покупателей в этих торгах регулярно участвуют компании из России, которую БНБК видит основным рынком сбыта.

В дальнейшем с целью повышения уровня конкуренции и расширения географии биржевых продаж на торги белковыми продуктами будут привлекаться потенциальные покупатели из других стран, в том числе из Евросоюза, где рынок сухой пшеничной клейковины оценивается примерно в 1 млрд USD.

Первые заявки на продажу глютена (10 тонн) были выставлены на торгах 2 декабря 2021 года. Кроме пшеничной клейковины, БНБК также разместила пробные партии пшеничного белково-крахмального продукта (2 лота по 100 тонн) и L-лизин сульфата (2 лота по 20 тонн). Как и глютен, это продукция глубокой переработки зерна и используется в качестве добавки к кормам. Целевой рынок тот же - Российская Федерация.