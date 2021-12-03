В ОАО «Красносельскстройматериалы» 26 ноября 2021 г. реализован инвестиционный проект «Строительство линии приготовления теплоносителя для теплогазогенератора при производстве клинкера «сухим способом» на филиале №1 «Цементный завод».

Как сообщили в Гродненском областном управлении по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Департамента по энергоэффективности, финансовые затраты на реализацию проекта составили 13911,7 тыс. рублей. Срок окупаемости проекта - до 3 лет.

До реализации проекта сушка сырья для производства клинкера в сырьевой мельнице осуществлялась отходящими дымовыми газами печи, газотурбинной установки и теплогенератора, работающего на газообразном топливе. Регулирование температуры и влажности сушильного агента осуществлялось газовыми горелками теплогенератора, установленного перед валковой сырьевой мельницей.

Суть проекта заключается в замене газового топлива торфом в системе теплофикации валковой сырьевой мельницы – сушилки цементного сырья.

Теплоснабжение сушильно-помольной установки после реализации проекта складывается из тепловых мощностей отдельных блоков, в частности: отходящих дымовых газов печи (36%), дымовых газов из тракта газотурбинной установки (20%) и теплогенератора горячих газов на торфе (44%). Тепловая мощность генератора горячих газов составляет 75 МВт.

Для восполнения недостатка тепловой энергии во время пиковых нагрузок в схеме сохраняется газовая горелка.

В рамках проекта также реализовано сопутствующее мероприятие по использованию в качестве вторичного энергетического ресурса аспирационного воздуха холодильника печи № 5 с температурой порядка 250°С для теплогазогенератора валковой сырьевой мельницы.

Реализация данного проекта позволит предприятию заместить импортируемое топливо (природный газ) местными видами топлива (торфяная сушенка), а также использовать вторичные энергетические ресурсы с целью экономии топлива. Годовое увеличение использования местных видов топлива составляет 33600 т у.т., экономия топливно-энергетических ресурсов за счет использования ВЭР – 4384 т у.т.