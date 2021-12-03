ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛГИСС 9 ДЕКАБРЯ ПРОВЕДЕТ ВЕБИНАР ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ЛЕГПРОМА

17:47 03.12.2021 БелГИСС проведет 9 декабря 2021 г. бесплатный вебинар для организаций легкой промышленности. Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИСС, в ходе мероприятия планируется обзор основных требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011), «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011). Кроме того, речь пойдет о подтверждении соответствия продукции легкой промышленности требованиям ТР ТС 017/2011 и ТР ТС 007/2011, регистрации деклараций о соответствии в электронной форме и о системеа управления техническими требованиями. Вебинар пройдет на онлайн-платформе ZOOM.