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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛГИСС 9 ДЕКАБРЯ ПРОВЕДЕТ ВЕБИНАР ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ЛЕГПРОМА
17:47 03.12.2021
БелГИСС проведет 9 декабря 2021 г. бесплатный вебинар для организаций легкой промышленности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИСС, в ходе мероприятия планируется обзор основных требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011), «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011).
Кроме того, речь пойдет о подтверждении соответствия продукции легкой промышленности требованиям ТР ТС 017/2011 и ТР ТС 007/2011, регистрации деклараций о соответствии в электронной форме и о системеа управления техническими требованиями.
Вебинар пройдет на онлайн-платформе ZOOM.
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