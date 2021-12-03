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ЭКОНОМИКА РБ


В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ БОБРУЙСКА ЗА 10 МЕСЯЦЕВ ПОСТУПИЛО 235,9 МЛН РУБЛЕЙ


17:41 03.12.2021

За январь-октябрь 2021 года в консолидированный бюджет Бобруйска поступило 235,9 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 12%, или на 25,3 млн рублей в фактическом исчислении.

При этом удельный вес платежей организаций составил 90,2%, или 212,8 млн рублей, индивидуальных предпринимателей – 5,4% (12,7 млн рублей), физических лиц – 4,4% (10,4 млн рублей).

Основными бюджетообразующими источниками в этом периоде являлись: подоходный налог с физических лиц – 36,6%, НДС – 17%, акцизы – 9,5%, налог на прибыль – 8,6%, налог при упрощенной системе налогообложения – 6%.

При этом 27,5% в общих поступлениях в бюджет города составили платежи ЗАО «Бобруйский бровар», СООО «Оазис Груп», ОАО «Красный пищевик», филиала «Бобруйскводоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал», ОАО «Бобруйский завод КПД».

Всего на 1 ноября 2021 года на учете в инспекции МНС по Бобруйску состоит 53 576 плательщиков налогов (сборов, пошлин): 2 472 организации, 5 518 индивидуальных предпринимателей и 45 586 физических лиц.
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