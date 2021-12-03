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ЭКОНОМИКА РБ


МТЗ СТРОИТ ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ


17:27 03.12.2021

Минский тракторный завод (МТЗ) строит торгово-сервисный центр в Астраханской области. Об этом сообщает Telegram-канал МТЗ.

Согласно информации, он расположен в Наримановском районе на территории в 1 га. Уже завершены проектные работы, получено разрешение на строительство, выкопаны котлованы под фундаменты. Сейчас изготавливают ведущие металлоконструкции. Открытие запланировано на 2022 год.

На территории будет расположен магазин запасных частей, площадка для хранения и демонстрации тракторов, сервисный бакс. При центре заработает служба сервиса, которая будет предоставлять услуги по обслуживанию и ремонту техники – как стационарному, так и с выездом на место.

Отметим, что в январе-октябре 2021 года в Астраханскую область было отгружено 68 тракторов BELARUS. Техника поставляется через ООО «Торговый дом МТЗ-Ставрополь».
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