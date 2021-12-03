Правительству и Нацбанку в 2022 году предстоит замедлить инфляцию до 6%, но не в ущерб экономическому развитию страны. Такое требование озвучил сегодня Лукашенко на совещании по социально-экономическому развитию страны.

"Вопросы денежно-кредитной политики традиционно проходят у нас в некоем облегченном формате. Но не в этот раз. Самая обсуждаемая тема сейчас - высокая инфляция. Есть аргументы, что инфляции "импортирована", но не стоит концентрироваться только на них», - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

"Мы планируем в будущем году иметь однозначную цифру инфляции в 6%", - обозначил он задачу.

"И помните: это не должно идти в ущерб экономическому развитию страны, за которое вы (глава Нацбанка – прим.) отвечаете в связке с премьер-министром», - добавил Лукашенко.