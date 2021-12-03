В Брестской области поступления подоходного налога за январь-ноябрь 2021 года составили 720,78 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, это на 93 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года.

Доля поступлений от подоходного налога с физических лиц в общих поступлениях местного бюджета составил 39%.