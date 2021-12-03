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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ПРИНЕС БЮДЖЕТУ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ БОЛЕЕ 720 МЛН РУБЛЕЙ
16:46 03.12.2021
В Брестской области поступления подоходного налога за январь-ноябрь 2021 года составили 720,78 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, это на 93 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года.
Доля поступлений от подоходного налога с физических лиц в общих поступлениях местного бюджета составил 39%.
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