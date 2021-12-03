Решением Минского городского исполнительного комитета № 3420 от 18 ноября 2021 года установлены нормативы фактического потребления тепловой энергии в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, за октябрь 2021 года на отопление 1 кв. м общей площади жилых помещений норма составляет 0,0104 Гкал, на подогрев 1 куб. м воды - 0,0743 Гкал.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.