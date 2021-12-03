|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.12.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВЛАСТИ МИНСКА УСТАНОВИЛИ НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ДОМАХ БЕЗ СЧЕТЧИКОВ ЗА ОКТЯБРЬ
16:37 03.12.2021
Решением Минского городского исполнительного комитета № 3420 от 18 ноября 2021 года установлены нормативы фактического потребления тепловой энергии в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, за октябрь 2021 года на отопление 1 кв. м общей площади жилых помещений норма составляет 0,0104 Гкал, на подогрев 1 куб. м воды - 0,0743 Гкал.
Решение вступает в силу после его официального опубликования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.12.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 03.12.2021
Курсы в банках
на 03.12.2021
Конвертация в банках
на 03.12.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте