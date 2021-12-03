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ЭКОНОМИКА РБ
ООО «КРИНИЦА БЕЛТРЭЙД» В СМОЛЕНСКЕ ЛИКВИДИРУЕТСЯ
16:13 03.12.2021
13 декабря 2021 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Криница».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на собрании речь пойдет о ликвидации общества с ограниченной ответственностью «Криница БелТрэйд», находящегося в Смоленске (ул. Старомосковская, дом 4).
Кроме того, акционеры утвердят новую редакцию Устава ОАО «Криница».
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