ЭКОНОМИКА РБ

ООО «КРИНИЦА БЕЛТРЭЙД» В СМОЛЕНСКЕ ЛИКВИДИРУЕТСЯ

16:13 03.12.2021 13 декабря 2021 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Криница». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на собрании речь пойдет о ликвидации общества с ограниченной ответственностью «Криница БелТрэйд», находящегося в Смоленске (ул. Старомосковская, дом 4). Кроме того, акционеры утвердят новую редакцию Устава ОАО «Криница».