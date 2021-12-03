Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 декабря 2021 года выросло до 660,2 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 660 тыс. 204 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 648 тыс. 305 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписан 2201 пациент. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5130 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1876 человек, число смертей от COVID-19 – на 16.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 26 тыс. 411 тестов. Всего в стране проведено 10 млн 478 тыс. 624 теста.